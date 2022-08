Sampdoria, trattativa per Rugani: colloquio in corso

di Redazione

Intanto il club blucerchiato ha definito l'acquisizione del giovane centrocampista del Pescara Marco Delle Monache, classe 2005

La Sampdoria come avevamo raccontato nei giorni scorsi piomba su Daniele Rugani, difensore in uscita dalla Juventus. Questa mattina è in corso in colloquio tra i dirigenti blucerchiati e l'entourage del giocatore per capire come poter chiudere la trattativa.

Rugani interessa anche a Empoli e Verona.