Sampdoria, cessione: oltre alla cordata Cerberus-Redstone  in corsa anche il gruppo Wrm Capital

di Redazione

Mentre la dirigenza blucerchiata si sta impegnando per far quadrare i conti e al tempo stesso dare a Giampaolo un organico all'altezza

Mentre la dirigenza blucerchiata si sta impegnando per far quadrare i conti e al tempo stesso dare a Giampaolo un organico all'altezza, dietro le quinte continuano le manovre legate alla cessione del cub.

La cordata Cerberus-Redstone, con l’ex portiere del Real Madrid e uomo-mercato del Valencia Sanchez possibile nuovo ds, resta in vantaggio ma deve in qualche modo guardarsi alle spalle. Anche il gruppo Wrm Capital del finanziere Raffaele Mincione (nella foto a destra) è arrivato in data room. Il gruppo con sedi a Londra e a Milano. In Lussemburgo, invece, ha sede la Athena Capital, finita al centro della vicenda su cui indaga la magistratura vaticana.

Poi dietro c'è l'imprenditore cinematografico Francesco Di Silvio sostenuto dall'ex giocatore Ivano Bonetti che per la seconda volta ha presentato la documentazione necessaria per accedere alla data room.