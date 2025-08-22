Sampdoria, tifosi in coda al City per abbonarsi: c'è tempo sino a domenica sera

Tifosi della Sampdoria in coda a Samp City, in via xx settembre a Genova, per abbonarsi dopo la proroga della campagna "Noi siamo noi". I 19.405 abbonati della scorsa stagione possono essere superati sino alle 23,59 di domenica, il giorno prima dell'esordio della squadra di Donati al "Ferraris" lunedì sera (ore 20,30) contro il Modena dell'ex Sottil.

Esaurita la gradinata Sud in fase di prelazione, sono ancora disponibili gli abbonamenti per i settori di Tribuna, Distinti e qualche gradinata Nord. L'obiettivo delle 20.000 tessere sembra davvero alla portata, anche alla luce della campagna acquisti che la società sta portando avanti. Nel mirino di Fredberg e Mancini ancora tre obiettivi, due difensori e un attaccante.





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.