Sampdoria, Tey e Walker squalificati. Patteggiamento e multe per Manfredi e Fiorella

Doppia ammenda di dodici mila euro per il presidente della Sampdoria Matteo Manfredi e per l'amministratore delegato Raffaele Fiorella, tre mesi di inibizione per il rappresentante degli azionisti della società Nathan Waker e per l'azionista di maggioranza Joseph Tey. La Figc ha chiuso le indagini sui ritardi nella presentazione dei documenti del trasferimento delle azioni in Lussemburgo dalla società del presidente blucerchiato a quella dell’investitore di Singapore comminando queste sanzioni.

Ritardi sono stati riscontrati anche su referenze bancarie e requisiti di onorabilità.

Nessuna sanzione e nessun provvedimento (penalizzazioni in classifica) sono stati emessi a carico della squadra.

