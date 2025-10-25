Sampdoria, Tey e Walker squalificati. Patteggiamento e multe per Manfredi e Fiorella
di Redazione
Contestati dalla Figc ritardi nella presentazione dei documenti, sulle referenze bancarie e sui requisiti di onorabilità
Doppia ammenda di dodici mila euro per il presidente della Sampdoria Matteo Manfredi e per l'amministratore delegato Raffaele Fiorella, tre mesi di inibizione per il rappresentante degli azionisti della società Nathan Waker e per l'azionista di maggioranza Joseph Tey. La Figc ha chiuso le indagini sui ritardi nella presentazione dei documenti del trasferimento delle azioni in Lussemburgo dalla società del presidente blucerchiato a quella dell’investitore di Singapore comminando queste sanzioni.
Ritardi sono stati riscontrati anche su referenze bancarie e requisiti di onorabilità.
Nessuna sanzione e nessun provvedimento (penalizzazioni in classifica) sono stati emessi a carico della squadra.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Sampdoria, Foti: "Le due punte sono un'ipotesi, ma serve equilibrio"
22/10/2025
di Maurizio Michieli
Sampdoria, Foti: "Mourinho mi ha scritto 'Forza Samp'". Gregucci: "Per noi il Frosinone come una finale mondiale"
21/10/2025
di Maurizio Michieli
Sampdoria, Fredberg: "Rinforzeremo la squadra a gennaio". Mancini: "Con questo staff i valori emergeranno"
21/10/2025
di Maurizio Michieli