Sampdoria, tegola Pafundi: problema muscolare in Nazionale, in dubbio per la sfida con la Virtus Entella
di steris
Le condizioni del fantasista saranno valutate giorno per giorno per considerare un eventuale impiego al Sannazzari
Brutte notizie per la Sampdoria: Simone Pafundi ha lasciato in anticipo il ritiro della Nazionale Under 21 a causa di un risentimento muscolare accusato nelle ultime ore. Il talento blucerchiato, impegnato con la selezione azzurra, ha fatto ritorno a Genova dove verrà sottoposto ad accertamenti da parte dello staff medico doriano per valutare l’entità del problema.
Il giovane trequartista, arrivato in estate in prestito dall’Udinese, resta dunque in forte dubbio per la delicata trasferta di venerdì a Chiavari contro la Virtus Entella. Una possibile assenza che sarebbe un duro colpo per Massimo Donati, che nelle ultime settimane aveva visto in Pafundi una pedina sempre più centrale nel gioco offensivo della squadra.
Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti sulle sue condizioni, ma lo staff tecnico blucerchiato valuterà con cautela un eventuale impiego, per evitare rischi in vista dei prossimi impegni di campionato.
