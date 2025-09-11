Sampdoria, tegola Ferrari: si ferma in allenamento, problemi alla coscia destra
di Redazione
Non c'è pace per la Sampdoria. Durante l’allenamento mattutino al centro sportivo Mugnaini, Alex Ferrari ha dovuto interrompere la sessione a causa di un fastidio alla gamba destra, sulla quale è stato subito applicato del ghiaccio. Al momento non sono ancora noti i dettagli sulle sue condizioni. Buone notizie invece per il gruppo: Cherubini e Pafundi sono rientrati in squadra dopo gli impegni con l’Under 21.
