Sampdoria, tegola Ferrari: si ferma in allenamento, problemi alla coscia destra

Non c'è pace per la Sampdoria. Durante l’allenamento mattutino al centro sportivo Mugnaini, Alex Ferrari ha dovuto interrompere la sessione a causa di un fastidio alla gamba destra, sulla quale è stato subito applicato del ghiaccio. Al momento non sono ancora noti i dettagli sulle sue condizioni. Buone notizie invece per il gruppo: Cherubini e Pafundi sono rientrati in squadra dopo gli impegni con l’Under 21.

