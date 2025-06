Sampdoria: striscione di contestazione 'accoglie' presidente e squadra al rientro da Salerno

"Manfredi e giocatori: questa salvezza non paga la vostra schifezza”. Il messaggio (siglato 61 e quindi riconducibile al Club Fedelissimi Sampdoriani che di recente si è staccato dal cartello unitario dei Gruppi della Sud), è stato lasciato davanti ai cancelli del centro sportivo “Mugnaini” e non ha bisogno di interpretazioni: per una parte del tifo organizzato blucerchiato, la salvezza ottenuta sul campo non basta a cancellare mesi di delusioni, tensioni e un rapporto ormai logoro con squadra e società.

Nessuna festa, nessun bagno di folla: il ritorno della Sampdoria a Genova, dopo il successo nel playout di Salerno, si è consumato nel silenzio e nella distanza.

La squadra, dopo aver superato la Salernitana nel ritorno della sfida decisiva, ha affrontato - riferisce il Secolo XIX - un lungo viaggio in pullman di circa 750 chilometri per fare rientro al Mugnaini. Una trasferta durata nove ore, interamente su strada, come stabilito in anticipo dallo staff e dalla dirigenza. Nessun volo privato, nessun piano di rientro alternativo: il ricordo della disorganizzazione vissuta a Castellammare, con ore di attesa in aeroporto, ha spinto la società a puntare su una soluzione più gestibile, indipendentemente dall’esito del campo.

Al loro arrivo ieri mattina, poco dopo le nove, al “Mugnaini” non c’era alcuna accoglienza festosa ad attenderli: soltanto un presidio di polizia, due volanti e un blindato a fare da cornice. Più lo striscione del Fedelissimi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.