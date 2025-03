Sampdoria, striscione a Bogliasco: "Tutti a Reggio Emilia"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

La Sampdoria prosegue la preparazione in vista della delicatissima trasferta di domenica alle 15 a Reggio Emilia, dove è in programma il primo di una serie di scontri diretti per la salvezza. Da qui alla fine del campionato di serie B rimangono nove partite e i blucerchiati devono togliersi quanto prima dalla pericolosissima zona play out, dove si trovano attualmente.

I biglietti del settore ospiti sono ben 4.000, a disposizione dei residenti in Liguria. Stamane a Bogliasco è comparso uno striscione che invita ad andare tutti a Reggio, dove sembra che alcune frange di tifosi, con rappresentanti anche in Piemonte e dunque esclusi dalla possibilità di acquisto, non intenda recarsi. In ogni caso la mobilitazione è scattata.

Semplici da parte sua deve fare i conti con l'emergenza a sinistra, dove Ioannou è infortunato e pure Beruatto accusa un problema alla spalla la cui entità è da valutare. Probabile l'impiego di Venuti mentre a destra, dopo le disastrose prove di Bolzano e con il Palermo, Depaoli dovrebbe perdere il posto a vantaggio di Beresziskny. Dubbio in attacco: Coda e Niang potrebbero essere riconfermati, perché la gara è da vincere dopo tre pareggi consecutivi, ma il ballottaggio è tra Oudin (autentico pupillo di Semplici) e Sibilli.

Reggiana-Sampdoria sarà diretta da Aureliano con Fourneau e Longo al Var.

