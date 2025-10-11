Sampdoria, si ferma Barak: infortunio durante l'amichevole con la Primavera
di F.S.
Problema fisico per Antonin Barak in casa Sampdoria, il centrocampista ceco ha accusato un fastidio durante l'amichevole disputata questa mattina dai blucerchiati contro la Primavera di mister Pedone, sul campo del Mugnaini.
Le condizioni del centrocampista sono ancora da chiarire: Barak aveva iniziato da titolare il test in famiglia, per poi fermarsi nei primi minuti di gara e venire soccorso dallo staff medico. Poco dopo, nonostante il tentativo di rimanere in campo, è uscito dirigendosi negli spogliatoi
Un potenziale problema in più per mister Massimo Donati, che, così come i tifosi blucerchiati, attende aggiornamenti sulle condizioni del suo giocatore in vista del prossimo match in casa della Virtus Entella, alla ripresa del campionato. Gli allenamenti invece riprenderanno nella giornata di lunedì
