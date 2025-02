Sampdoria, Semplici: "Vittoria meritata, oggi abbiamo visto una squadra diversa. Per Altare una distorsione"

Successo fondamentale per la Sampdoria che per la seconda volta vince in casa, lo fa contro il Modena nel segno di Niang. Soddisfatto della prova dei suoi mister Leonardo Semplici, che comincia la conferenza stampa post gara ringraziando i tifosi: "Anche oggi sono stati di grande apporto. Durante la settimana c'eravamo preparati nella maniera giusta, non che nelle altre settimane non l'abbiamo fatto. Sapevamo che sarebbe potuta essere qualcosa di importante per il prosieguo. L'abbiamo meritata sotto tanti punti di vista e faccio i complimenti ai ragazzi. Sono felice per loro, dopo questi mesi turbolenti ci voleva un momento di rilancio".

Su Altare, infortunatosi dopo mezz'ora: "E' stata una brutta distorsione alla caviglia, non c'è niente di grave in più. Valuteremo"

Esordio con clean sheet per il neo portiere Cragno: "Lo abbiamo messo alla prova e ha risposto nella maniera giusta. Oggi cominciamo ad intravvedere una Sampdoria diversa che propone un certo tipo di calcio, quella mentalità che la nostra squadra deve avere. E' chiaro che il percorso è lunghissimo ma cerchiamo di aggiungere mattone dopo mattone per risalire la classifica e continuare a lavorare a testa bassa perché sicuramente il nostro finale di stagione deve essere di valore".

Su Niang e Sibilli: "Niang si è presentato benissimo. Bisogna dare merito ad Accardi che lo aveva ad Empoli e ha spinto subito con me e con il presidente per il suo arrivo. E' sotto gli occhi di tutti quello che sta facendo così come Sibilli. E' una buona gara che ci dà continuità di risultato davanti al nostro pubblico a cui volevamo dare una soddisfazione non solo a livello di risultato ma di gioco. Ora bisogna continuare a lavorare e bisogna sfruttare queste settimane di allenamenti per crescere e continuare a dare quelle che sono le indicazioni".

