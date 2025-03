Sampdoria, Semplici: "Siamo in crescita, ma dobbiamo ridurre gli errori"

Leonardo Semplici analizza il pari della sua Sampdoria contro il Palermo, un altro risultato chiaroscurale: "Nel primo tempo siamo stati superiori, con una percentuale di possesso e opportunità creato di 60 a 40. Siamo dispiaciuti per il pareggio, soprattutto perché avevamo meritatamente preso il vantaggio. Abbiamo iniziato bene, sia nella prima che nella seconda metà di partita, ma un errore ci ha impedito di mantenere il controllo. Nonostante l'inferiorità numerica, abbiamo dimostrato grande carattere, riuscendo a portare a casa un pareggio."

Fiducia - Sebbene insoddisfatto del risultato, Semplici (video gentilmente concesso da UC Sampdoria) ha trovato motivi di ottimismo: "Questa partita deve darci ancora più fiducia. Stiamo giocando alla pari con tutte le squadre e dobbiamo continuare a migliorare. I ragazzi stanno dimostrando impegno e mentalità vincente".

Niang - In merito alla scelta di schierare Niang in un ruolo non tradizionale, Semplici ha spiegato: "Non lascio mai nessuno indietro. Niang ha segnato subito e ha giocato bene. È evidente che si tratta di una posizione sacrificata per lui, ma ha risposto positivamente. Continueremo a valutare di partita in partita, tenendo conto degli avversari e delle condizioni fisiche dei giocatori per trovare il miglior equilibrio offensivo".

Errori - L'allenatore ha poi messo in evidenza l’importanza di evitare gli errori: "Dobbiamo eliminare la mentalità negativa. Siamo i primi a essere consapevoli dei nostri sbagli, ma vediamo una squadra in crescita. Dobbiamo affrontare le partite con coraggio e serenità, ma anche gestire meglio certe situazioni, perché non possiamo permetterci di regalare nulla agli avversari. La crescita passa attraverso il miglioramento costante, specialmente nella gestione degli errori." Semplici ha infine commentato la ripetitività degli errori: "È fondamentale essere più precisi. Ogni dettaglio fa la differenza. Gli errori capitano, ma dobbiamo continuare a lottare con determinazione e attaccamento. I ragazzi stanno acquisendo la mentalità giusta."

Tifosi - Per quanto riguarda i tifosi, l’allenatore ha inviato un messaggio di speranza: "Capisco che ci sia la necessità di fare di più, ma il percorso di crescita passa solo attraverso il lavoro di squadra e l’unità. Il Palermo ha avuto più tempo per lavorare insieme, mentre noi siamo una squadra in costruzione. Dobbiamo guardare avanti con fiducia, consapevoli che la situazione attuale non è facile, ma il nostro obiettivo rimane la risalita.""

