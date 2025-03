Sampdoria, Semplici: "Rispetto per il Palermo, noi stiamo bene. Coda e Niang insieme? Spero presto, non faccio dispetti"

Leonardo Semplici, tecnico della Sampdoria, guarda con fiducia alla sfida con il Palermo, domani sabato 8 marzo alle 17,15 a Marassi: "Il gol di Bari, grazie a un cross ben eseguito, ha dimostrato quanto siano utili i traversoni. Meritavamo la vittoria, ma non abbiamo ancora fatto nulla. Serve maggiore consapevolezza anche in fase offensiva. Bereszinsky sta crescendo, ma la decisione su chi schierare dipende dallo stato di forma. Col Palermo ci siamo preparati come sempre per vincere, ma rispettiamo il loro valore. La rosa è stata rinforzata a gennaio e vogliamo dare continuità ai nostri risultati".

Numeri - "Solo un gol segnato nei secondi tempi nella mia gestione? Non so da cosa dipenda, ma stiamo lavorando per portare più giocatori nella fase offensiva. Dobbiamo essere pericolosi senza perdere l’equilibrio. Sampdoria quarta nelle ultime cinque giornate? Ora abbiamo più scelte, due per ruolo. Chi scende in campo è chi sta meglio".

Individualità - La squadra ha ora un buon equilibrio. Non è detto che avere più giocatori offensivi garantisca più gol, come dimostra la partita contro il Bari. Con Coda ci siamo parlati, sta bene, offre soluzioni, ma devo fare delle scelte. Sta svolgendo un lavoro specifico. Oudin come prima punta? È stata un’idea che ha creato difficoltà agli avversari che ci prendevano a uomo. È stata un’idea positiva per lui e per la squadra. La fase difensiva è sempre fondamentale per raggiungere qualunque obiettivo. Per migliorare la fase offensiva, è cruciale difendersi bene. Niang? Sono soddisfatto di tutti, hanno la mentalità per giocare alla pari con qualsiasi avversario. Vogliamo risalire la classifica. Coda e Niang insieme? Certamente, possono convivere. Non vedo controindicazioni e spero di farli giocare insieme il prima possibile. Poi sarà compito degli altri otto adattarsi, ma finora mi premeva trovare solidità e forza. Ci mancava equilibrio e io devo compiere delle scelte, non faccio dispetti. Riccio? Con me ha sempre giocato, a meno che non fosse squalificato. Valuto tutti, ho fiducia in loro, ma non posso fare giocare tutti. Ovviamente commetterò errori, come qualsiasi allenatore. Ricci? Era un escluso, ma doveva essere reintegrato. Oggi ho alternative, da Yepes a Vieira a Benedetti. Anche se vorrei dare continuità alle scelte. Stiamo bene, anche se la classifica è ancora deficitaria. Ioannou? Sembrava uscito dai radar, ma ha giocato bene a Bari e col Sassuolo. Spiace per l’infortunio, ma Beruatto ha capito che aveva concorrenza ed è pronto, così come Venuti. Martedì farà gli esami per capire quanto tempo starà fuori".

Avversari - "Pohjanpalo? Ha grande valore, Altare lo conosce bene, hanno giocato insieme. Ma molti del Palermo hanno qualità, come Di Francesco, Brunori e Verre".

8 marzo - "La società ha fatto una grande iniziativa per le donne, ci fa piacere. La vicinanza delle tifose è sempre apprezzata; la più anziana e la più giovane abbonata sono venute a trovarci".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.