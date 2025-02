Sampdoria, Semplici: "Col SudTirol è un esame, scontro diretto determinante"

Scontro diretto per la Sampdoria che dopo le due vittorie in casa contro Cosenza e Modena affronta in trasferta il SudTirol. Nelle ultime due gare determinante è stato il supporto del pubblico doriano, e mister Semplici, in conferenza stampa pre-gara, parte proprio da qui: "Oggi è San Valentino, auguri a tutti i tifosi Samp. Chiaro che bisogna essere ambiziosi, io per primo. Vogliamo risalire, quanto lo dirà il campo. Ma è prematuro fare promesse. Ringrazio il pubblico che ci ha spinto. Ora sarebbe sbagliato pensare lontano, dobbiamo lavorare a testa bassa e basta. Restiamo coi piedi per terra. Sudtirol attraversa difficoltà, ma l'allenatore è esperto, noi dobbiamo avere massimo rispetto. Cerchiamo di dare continuità alle prestazioni, specie a livello mentale.

Sulla squadra - "Nonostante due vittorie, restiamo equilibrati. Erano 97 giorni che non vincevamo. Però il mercato ci ha completato, con giocatori di valore. Questo fa bene sperare. Ma serve fare risultato a Bolzano, anche se avversario ci darà filo da torcere, come tutti contro di noi."

Capitolo infortuni - "Altare oggi è rientrato in gruppo, grazie allo staff. Lui è a disposizione. Bereszinskyi da lunedì sarà in pianta stabile con noi. Benedetti tra quindici giorni. Ferrari? Recuperato, incide anche come personalità, pur non essendo al top. Ci darà grande mano"

Su Coda e Niang - "Se possono giocare insieme? Con giocatori così di valore, è giusto pensarci. Ci lavoriamo. Ma serve equilibrio e massima condizione da parte loro. Conta la voglia di sacrificarsi, con tre attaccanti pure non gioca più nessuno. La mia richiesta di avere due giocatori per ruolo crea giusta competizione, sta a me scegliere. E poi ci sono sostituzioni all'altezza. Questa squadra deve essere ambiziosa, poi sarà il campo a dare il valore della rosa. Anche in estate si pensava squadra protagonista, così non è stato. Dimostriamo ora di esserlo. Coda sta raggiungendo condizione buona, è pienamente recuperato. Ora c'è anche Abiuso, Oudin sta bene. C'è scelta. Akinsanmiro è recuperato. Abbiamo buone frecce, all'inizio o a partita in corso.

Niang e Sibilli - "Per voi certezze, io li tengo sul filo. Sta a loro continuare e farsi scegliere da me, ho molte soluzioni ora."

Sull'avversario - Se mi aspetto un Sudtirol che giochi in contropiede? Alternano le situazioni, è difficile dirlo. Guardiamo a noi, a spirito di sacrificio e voglia di imporsi. È un esame, uno scontro diretto determinante. Sono curioso anche io di scoprire la nostra dimensione. Ho letto di tanti tifosi Samp al Druso, conosco la storia della Sampdoria, è la cosa più bella, malgrado periodo difficile. Ringrazio Accardi per le belle parole, c'è feeling, mi ha scelto e voluto. Rapporto a divenire, ci confrontiamo, quattro occhi vedono meglio di due, poi decido io."

