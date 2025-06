Sampdoria-Salernitana, Telenord in onda dalle 20.00 con Stadio Goal

"L'occasione per scrivere un finale diverso": così Chicco Evani ha inquadrato lo spareggio playout tra Sampdoria e Salernitana. Si gioca la gara d'andata alle 20,30 allo stadio "Ferraris", prima del ritorno venerdì 20 giugno all' "Arechi" di Salerno. Chi ottiene più punti nelle due partite resta in serie B, in caso di parità si guarda alla differenza rete su entrambe le sfide. La Salernitana ha però un vantaggio: in caso di parità nel punteggio e nella differenza reti, i granata sarebbero salvi per la migliore posizione in classifica, condannando i doriani.

La diretta - Telenord sarà in campo per seguire i blucerchiati alla ricerca dell'impresa a partire dalle ore 20,00 con un'edizione speciale di Stadio Goal condotta da Emanuela Guerra e Maurizio Michieli, con un occhio gli aggiornamenti da Marassi e un dialogo sempre aperto con i messaggi dei telespettatori.

In studio - Per il commento tecnico dell'incontro, due grandi bandiere della Samp: Enrico Dordoni, oltre cento presenze in maglia blucerchiata negli anni '60; Alessandro Grandoni, protagonista della promozione con Novellino e del periodo targato Garrone-Marotta. Con loro Sandro Scarrone, fondatore di Calcio Liguria, e il telecronista Nicolò Corradi.

Sul posto - Collegamenti dall'esterno dello stadio di Marassi, prima e dopo la sfida con Simone Galdi; commento a caldo dopo il triplice fischio con la bandiera blucerchiata Enrico Nicolini.

