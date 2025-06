Sampdoria-Salernitana 0-0 (LIVE): Sibilli spreca la chance del vantaggio

Sampdoria e Salernitana in campo questa sera in uno stadio "Ferraris" tutto esaurito per il play out d'andata fissato dalla Lega di serie B dopo il caos che ha coinvolto il Brescia (penalizzato in classifica e fallito). Per i blucerchiati, inizialmente retrocessi, l'opportunità di provare a riscattarsi. Il match di ritorno è in programma venerdì 20 sempre alle 20,30 allo stadio "Arechi" di Salerno, anche se giovedì 19 al TFN è prevista una discussione di merito sul ricorso presentato dalla Salernitana al rinvio del play out con il Frosinone.

"Solo per la maglia" è il coro che precede lo schieramento delle formazioni sul terreno di gioco: la Sud ha dato a più riprese segni di insofferenza, dopo la clamorosa retrocessione arrivata al "Menti" di Castellammare di Stabia. Qualche fischio all'ingresso dei giocatori per il riscaldamento e poi uno striscione inequivocabile, esposto per tutto il pre partita e firmato dai 'Fedelissimi 61': "Manfredi, dirigenti competenti e basta fallimenti".

Di seguito le formazioni e la cronaca della partita:

SAMPDORIA (3-5-2): Cragno; Riccio, A. Ferrari, Veroli; Depaoli, Vieira, Yepes, Meulensteen, Venuti; Coda, Sibilli. A disposizione: Ghidotti, Curto, Bellemo, Ricci, Akinsanmiro, Borini, Oudin, Bereszynski, Ioannou, Benedetti, Sekulov, Abiuso. All. Evani

SALERNITANA (3-4-3): Christensen; Ruggeri, G. Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Hrustic, Amatucci, Corazza; Caligara, Simy, Tongya. A disposizione: Sepe, Bronn, Njoh, Reine-Adelaide, Soriano, Stojanovic, Verde, Jarsozynski, Tello, Girelli, Cerri, Raimondo. All. Marino

15' - Ancora Samp, ancora l'asse Sibilli-Depaoli. Stavolta è l'esterno trentino a provare l'acrobazia su assist del numero 33. L'impatto col pallone è poco potente, la traiettoria si impenna per spegnersi a lato del palo.

12'- Ottima combinazione verticale Coda-Depaoli: l'esterno entra in area e serve Sibilli, abile a smarcarsi ma non a centrare la porta. Il suo sinistro finisce a lato, strozzando l'urlo degli oltre trentamila tifosi doriani

7' - Ci prova Sibilli, servito bene da Melle: il destro dell'ex Bari non inquadra la porta. Samp che sale di intensità, spinta anche dai 31mila di Marassi.

6' - Depaoli conquista una buona punizione sul lato corto dell'area. Batte Yepes, che dopo un primo tentativo a vuoto riesce a crossare. Riccio prova l'acrobazia ma senza la coordinazione necessaria.

3' - Prova a spingere il Doria, con Meulensteen e Depaoli che conquistano un angolo. Nessuno sviluppo positivo da corner, la Salernitana rinvia.

PARTITI! - Samp in blucerchiato classico che attacca verso la Gradinata Sud, Salernitana in completo casalingo, granata con pantaloncini neri.

