Sampdoria-Salernitana 1-0: vittoria che vale oro, salvezza ancora possibile, decide un gol di Meulensteen

La Sampdoria batte la Salernitana, con un gol di Meulensteen, e si rimette in corsa per la salvezza, in uno stadio tutto esaurito come non accadeva sul fronte blucerchiato da 15 anni. A un turno dalla fine, il Doria giocherebbe il playout col Frosinone col ritorno in casa. Ma deve vincere martedì a Castellammare di Stabia. Il pari del Brescia a Modena in extremis obbliga i blucerchiati a un'altra rincorsa.

La Salernitana arriva da tre vittorie nelle ultime quattro partite ed è 17esima a 39 punti, la Sampdoria non vince da tre gare ed è 18esima a 37 punti. 30mila tifosi blucerchiati sono accorsi a sostenere la squadra di Evani in una gara cruciale.

Nella Sampdoria c'è Alex Ferrari in difesa al posto di Curto, mentre a centrocampo spazio a Meulensteen e Beruatto al posto dello squalificato Yepes e Venuti. Torna in attacco Niang al posto di Coda che parte dalla panchina. . Marino risponde con Cerri Soriano e Verde in attacco, a centrocampo ci sono Amatucci e Zuccon, sulle fasce Ghiglione e Corazza.

In avvio Niang spreca una buona occasione su cross di Sibilli, tentando un colpo di tacco senza esito. C'è molto nervosismo in campo e la Sampdoria sembra accusare la solita fatica a tradurre le intenzioni in concretezza. La gara è spezzettata dalle interruzioni, la Salernitana ha due risultati su tre e prova a sfruttare questo vantaggio. Al 19' la prima vera occasione da gol per il Doria, con un tiro al volo di Sibilli di poco a lato. I granata tengono il ritmo basso con improvvise accelerazioni, la Sampdoria non riesce a rendersi pericolosa fino al 33', quando all'improvviso Niang con un tiro dalla distanza colpisce la traversa. Borini si infortuna e cede il posto a Oudin che nel finale prova la conclusione, deviata sul fondo. Finalmente il gol: su azione d'angolo, propiziata da un colpo di testa di Altare, Meulensteen trova il colpo di testa vincente e la Sampdoria va all'intervallo in vantaggio. Conservando questo risultato, la Sampdoria in un colpo solo si ritroverebbe a scavalcare Salernitana e Frosinone. Quindi, dalla possibile retrocessione diretta con una giornata d'anticipo, si troverebbe a giocare il playout col ritorno in casa. Ma c'è ancora tutta la ripresa da giocare.

Riprende il gioco e Cerri prende il primo cartellino giallo, per un fallo su Altare. Ci prova Vieira ma la difesa granata fa buona guardia. La Salernitana prende campo, di fronte a una Sampdoria forse troppo preoccupata di non commettere errori e di non lasciare spazio agli avversari. Al 63' un pasticcio del portiere salernitano porta il Doria a un passo dal raddoppio, ma Rapuano vede un fallo di Depaoli e l'azione sfuma. Quindi è Stojanovic, entrato al posto di Ghiglione, a provare senza fortuna la conclusione al volo. Finale drammatico ma la Sampdoria porta a casa una vittoria che potrebbe essere decisiva.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

2' Salernitana in avanti con un calcio da fermo, pallone in area, la difesa doriana allontana.

4' Cross di Sibilli e velleitario colpo di tacco di Niang, pallone sul fondo.

8' Beruatto cerca di sfondare a sinistra, ma il suo traversone trova Corazza che tocca in fallo laterale.

11' Cerri protesta per essere stato messo giù da Borini a due passi dall'area di rigore, ma Rapuano fa cenno di continuare.

19' Prima vera occasione da gol per il Doria, con un tiro al volo di Sibilli di poco a lato.

21' Cerri serve Corazza che però non riesce a concludere per il disturbo di Meulensteen.

27' Prova Borini dalla distanza, conclusione alta.

33' Gran tiro di Niang dalla distanza, la palla rimbalza sulla traversa e torna in campo.

37' Borini deve abbandonare, al suo posto Oudin che al 43' sfiora il gol.

45'+1' GOL SAMPDORIA. Su azione d'angolo, propiziata da un colpo di testa di Altare, Meulensteen trova il colpo di testa vincente. 1-0

SECONDO TEMPO

46' Nella Salernitana Hrustic rileva Zuccon.

47' Cerri prende il primo cartellino giallo della partita, per un fallo su Altare.

49' Vieira non riesce a calciare in area sugli sviluppi di un calcio di punizione.

53' Cerri in area di rigore, al suo fianco Corazza, ma Cerri la mette fuori non trovando l'intesa col compagno di squadra. Al 60' l'attaccante cede il posto a Simy.

63' Christensen rischia di aiutare il Doria intervento dove va a sbattere con Ruggeri. L'arbitro fischia però il fallo di Depaoli su Ruggeri che sbatte, appunto, su Christensen.

72' Altro cambio per la Salernitana: Stojanovic per Ghiglione.

75' Proprio Stojanovic prova il tiro al volo su cross in area ma conclude alto.

77' Secondo cambio nel Doria: Benedetti per Meulensteen.

SAMPDORIA-SALERNITANA 1-0

RETE: 45'+1' Meulensteen.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Cragno; Riccio, Ferrari, Altare; Depaoli (80' Venuti), Vieira, Meulensteen (77' Benedetti), Beruatto; Sibilli, Borini (37' Oudin); Niang. All. Evani.

SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione (72' Stojanovic), Amatucci, Zuccon (46' Hrustic), Corazza; Soriano, Verde; Cerri (60' Simy). All. Marino.

ARBITRO: Rapuano di Rimini.

NOTE: Ammoniti Cerri, Meulensteen, Cragno, Benedetti. Abbonati 19.405 rateo 195.258,62. Paganti biglietti 11.965 incasso 108.103

