Sampdoria, Roberto Mancini: "Potrei tornare, come voleva mio "fratello" Vialli, non so se sarà possibile"

"Ho perso un amico di tutta la vita. Con Gianluca Vialli ci siamo conosciuti da ragazzini e abbiamo passato insieme tutta la gioventù. Abbiamo vinto e costruito tanto alla Sampdoria, ma lui oltre a questo era una persona speciale. Era un uomo con delle qualità incredibili e se hai un amico così, nel momento in cui lo perdi, qualcosa accade. Perdi un punto di riferimento. Eravamo come fratelli. Eravamo a Wembley con gli azzurri 30 anni dopo la sconfitta con la Samp. Essere lì e sapere cosa siamo riusciti a fare, consci di ciò che sarebbe potuto accadere dopo… In quell’abbraccio lì c’è stato tutto. Tornare alla Sampdoria? Può essere di sì, come voleva Luca, non so se sarà un'idea possibile, percorribile".

Lo ha detto Roberto Mancini, al Festival della serie A svolto a Parma.

L'ex bandiera blucerchiata potrebbe tornare alla guida della Nazionale dopo le elezioni federali, con lui alla guida l'Italia vinse l'Europeo del 2021. E anche in questo caso Vialli, capo delegazione azzurra, diede un apporto fondamentale: "I ragazzi lo ascoltavano, perché le sue parole erano emozionanti. Il discorso prima della finale fu straordinario. La sua presenza è stata fondamentale per tutti i giocatori e tutto l’ambiente".

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