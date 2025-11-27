Sampdoria, Riccio tenta il recupero. Fredberg: "Non capisco perché i tifosi mi contestano"

Allenamento mattutino per la Sampdoria in vista del derby regionale di domenica alle 17,15 allo stadio "Alberto Picco" contro lo Spezia di Roberto Donadoni (trasferta aperta soltanto ai tifosi blucerchiati tesserati, pullman organizzati dai club Praini e Tamburino).

Con il gruppo anche Malagrida e Riccio (esentato dalla partitella finale), il difensore tenterà il recupero in extremis, almeno per la panchina. Lavori differenziati per Abildgaard, Altare, Alex Ferrari e Ricci. Terapie infine per Çuni.

Domani, venerdì, è in programma una nuova seduta mattutina.

Intanto, stanno facendo discutere nel mondo della tifoseria le dichiarazioni rilasciate ai quotidiani dal ceo Jesper Fredberg, che da un lato ha rassicurato sul budget a disposizione per gli acquisti di gennaio ma dall'altro si è detto sorpreso dalla contestazione anche nei suoi confronti, "smarcandosi" dalla proprietà: "Le contestazioni fanno parte del mondo del calcio - ha affermato Fredberg -. Se le cose non vanno bene, una proprietà deve preventivarle. Per quanto mi riguarda, però, è un po' più difficile da comprendere. Perché io non sono il proprietario, non sono un investitore, non conoscevo nessuno di loro prima di essere chiamato alla Sampdoria, sono stato scelto in base al mio curriculum e vorrei essere giudicato, nel bene o nel male, esclusivamente per quelle che sono le mie competenze e il mio lavoro. Io, insieme a Mancini, Gregucci, Foti, Lombardo facciamo il massimo per la Sampdoria, nel limite di quello che possiamo controllare. Il mio lavoro è creare una struttura forte e durevole, una organizzazione, essendo consapevole che non siamo in A e nemmeno possiamo essere competitivi con molti club. Non posso però rispondere per la proprietà, per cose che accadono sopra la mia testa. Qui ci sono due ad, io per la parte sportiva e Fiorella per la corporate. Per la mia parte, sotto di me c'è Mancini. Tra noi c'è grande collaborazione, lui sta più vicino alla squadra in quanto ds. E con noi collabora Invernizzi. Dimissioni? Sarei un robot se non vedessi cosa succede attorno a me. Andarmene però, arrendersi, non è un'opzione".





