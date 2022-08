Sampdoria-Reggina sarà diretta da Ferrieri Caputi, prima donna arbitro di A

di Redazione

Un arbitro donna per la Sampdoria. La gara di Coppa Italia con la Reggina in programma sabato 5 agosto alle 21.15 a Marassi, sarà infatti diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna ad essere ammessa nella CAN di serie A.

Nata il 20 novembre 1990 a Livorno, nella vita alterna la passione per il calcio al lavoro da impiegata in un centro studi di diritto del lavoro e quello da ricercatrice all'Università di Bergamo.

Il debutto è in Serie D nel novembre del 2015. In quell'occasione fu chiamata a dirigere Levico-Atletico San Paolo. Da lì in poi la scalata che l'ha portata fino alla Serie A.

Ha già arbitrato una squadra di Serie A. E' successo nella stagione 2021/2022, quando le è stato affidato l’incontro valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Cagliari-Cittadella. Missione compiuta e esame passato.