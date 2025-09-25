Sampdoria, rebus portieri senza fine: Ghidotti o Coucke? Donati si gioca tutto a Bari

La Sampdoria continua a faticare nel trovare continuità tra i pali, un problema che si ripresenta anche in questa stagione. L'anno scorso la compagine blucerchiata era stata protagonista di una rotazione tragicomica di portieri, frutto sia delle scelte tecniche dei quattro allenatori che si sono avvicendati in panchina, sia di una lunga serie di infortuni.

Ben cinque portieri diversi si sono alternati come titolari: Simone Ghidotti, Paolo Vismara, Marco Silvestri, Samuele Perisan e Alessio Cragno. Un’instabilità che ha inevitabilmente influito sul rendimento complessivo della squadra, contribuendo a una stagione disastrosa, conclusa con la salvezza raggiunta soltanto ai playout di giugno contro la Salernitana.

Anche quest’anno, la situazione non sembra migliorare. Ghidotti, inizialmente confermato come titolare, è stato messo da parte dopo appena due giornate dal nuovo tecnico Donati, che ha scelto di puntare su Gaetan Coucke. Il portiere belga, prelevato dall’Al Orobah in Arabia Saudita grazie all'algoritmo, arrivava da una retrocessione e un passato in Jupilier Pro League, il massimo campionato belga.

Le sue prestazioni, però, non hanno convinto. Né contro il Cesena in casa né nella trasferta di Monza Coucke ha dato sicurezza al reparto difensivo, anzi: proprio un suo errore clamoroso all’U-Power Stadium è costato la sconfitta ai blucerchiati.

A fronte delle incertezze del belga, Ghidotti potrebbe ritrovare la titolarità nella prossima partita di sabato sera a Bari. Questa rapida alternanza tra i pali potrebbe portare con sè il rischio di trovarsi, dopo poche giornate, con due portieri sfiduciati e delegittimati. Coucke inoltre ha smaltito una piccola infiammazione articolare avuta in settimana ed è recuperato per la trasferta del San Nicola.

A due giorni dalla sfida contro la formazione pugliese, Donati oltre ai consueti dubbi di formazione, dovrà sciogliere il nodo portiere, consapevole che una sconfitta - sarebbe la quinta in cinque partite - potrebbe costargli la panchina.

