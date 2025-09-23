Sampdoria: Procura Figc apre inchiesta su passaggio quote da Gestio Capital a Kick Off e su certificazioni non presentate dai dirigenti

Un’altra grana si abbatte sulla Sampdoria, già alle prese con un avvio di stagione disastroso in Serie B. Oltre ai problemi sul campo — con la squadra ultima in classifica e ancora ferma a zero punti dopo quattro giornate — arriva ora anche un'indagine della Procura Federale, che coinvolge direttamente la struttura societaria del club blucerchiato.

L'indagine sarebbe partita a giugno su segnalazione della Coaps (Commissione acquisizione partecipazioni societarie), che ha evidenziato il mancato rispetto delle normative federali in materia di acquisizioni societarie. L’attenzione è puntata in particolare sulle operazioni societarie avvenute nel secondo semestre del 2024, quando Joseph Tey ha creato in Lussemburgo la KickOff Ventures, attraverso la quale ha acquisito il 58% delle azioni della Gestio Capital Structuring and Investment Solutions, la società di Matteo Manfredi.

La criticità principale risiede nella mancata trasmissione alla FIGC della documentazione necessaria a garantire trasparenza e rispetto delle norme federali. Nello specifico, non risulterebbero pervenute le certificazioni relative ai requisiti di onorabilità dei rappresentanti legali della KickOff Ventures — Nathan Walker, Elena Guaraldi e Pierre Xavier — né quelle degli ex soci Lee Kok Leong e Pang Sze Khai.

La Sampdoria, come prevedibile, è coinvolta per responsabilità oggettiva e diretta, anche se non si profilano penalizzazioni in classifica: l’inchiesta, infatti, non dovrebbe avere alcun impatto sul campionato in corso. Tuttavia, non sono escluse sanzioni individuali, deferimenti o squalifiche nei confronti delle figure dirigenziali coinvolte. Il legale della società blucerchiata, nonchè vicepresidente Francesco De Gennaro ha già presentato le memorie difensive in risposta agli addebiti.

Sullo sfondo, inoltre, emerge anche una possibile segnalazione della Salernitana, retrocessa a giugno dopo il playout contro la Samp, i cui legali avrebbero sollecitato la FIGC a verificare la situazione patrimoniale della società genovese e il rispetto del piano di ristrutturazione del debito approvato dal Tribunale di Genova. In tal senso, tuttavia, il club risulterebbe in regola, almeno sul piano finanziario.

Intanto, in campo la situazione resta delicata. Massimo Donati, tecnico blucerchiato, è in bilico e si giocherà la permanenza sulla panchina nella prossima sfida contro il Bari, dopo l'ennesima sconfitta arrivata a Monza.

Restano ora da chiarire i contorni dell’inchiesta federale, che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella già travagliata storia recente della società blucerchiata.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.