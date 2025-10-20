Sampdoria, primo giorno a Bogliasco per Foti, Gregucci e Pozzi: sabato c'è il Frosinone

Saranno presentati ufficialmente domani pomeriggio, martedì 21 ottobre, i nuovi allenatori della Sampdoria, Angelo Gregucci e Salvatore Foti (a cui si aggiunge il collaboratore tecnico Nicola Pozzi) che oggi hanno sostenuto le visite mediche e poi diretto il primo allenamento al campo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco.

"Nuovo inizio", ha titolato la Sampdoria sui proprio profili social dai quali è tratta l'immagine pubblicata. Tocca a loro raccogliere la difficile eredità lasciata da Massimo Donati, a cui è risultata fatale la disfatta di Chiavari con l'Entella.

Formalmente a guidare la Samp sarà Gregucci, ma il tecnico incaricato è Foti, sprovvisto di patentino e in possesso di una mini deroga di 30 giorni. Nel corso della stagione Foti sarà soggetto a molte limitazioni, sia durante il lavoro settimanale che in panchina durante le partite ufficiali. La società blucerchiata ha percorso questa strada, piuttosto rischiosa, anche per mancanza di alternative, al di là del valore del nuovo allenatore, allievo di Giampaolo e Mourinho.

Il primo incontro sarà sabato alle 15 a Marassi contro il Frosinone.

