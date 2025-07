Sampdoria, pranzo di gruppo in baita: accenno di karaoke e dessert "controllati" dal medico

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

TEMU' (Brescia) - Mattinata iniziata in palestra per la Sampdoria, poi trasferimento sul campo con discorso di mister Massimo Donati e confronto (tranquillo) con la squadra il giorno dopo l'8-0 con i dilettanti della Nuova Camunia. Il tecnico ha quindi concluso spiegando le esercitazioni della mattina. Assenti Girelli e Giordano per lavoro di scarico.

Coda a parte per recuperare dal sovraccarico muscolare che lo ha tenuto fuori nell'amichevole, Tutino ha interrotto l’allenamento per poi concluderlo dopo aver indossato le scarpe da tennis al posto degli scarpini da calcio.

Dirigenti e giocatori si sono successivamente recati in seggiovia alla Capanna Valbione, sopra a Ponte di Legno, per un suggestivo pranzo di gruppo in quota, considerato anche il pomeriggio libero concesso dall'allenatore. A guidare il gruppo Fredberg, Mancini e Invernizzi. Diversi i tavoli riservati al gruppo blucerchiato, con atmosfera rilassata e qualche accenno di canzone tra i giocatori, comunque sempre controllati per quanto riguarda la dieta, che ha visto un'attenta supervisione sui dessert per volontà del responsabile sanitario della Samp: via libera ma con moderazione e niente di troppo elaborato e ipercalorico. Decisamente più liberi sul menu i componenti dello staff...

Domani doppia seduta sul campo di Temù, dove giovedì si svolgerà la seconda amichevole stagionale contro Sant'Angelo Lodigiano (serie D), anche questa trasmessa in diretta da Telenord e telenord.it (ore 17,30) con replica alle 22,30 dopo Scignoria!.

