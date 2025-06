Sampdoria, playout interrotto: 0-3 a tavolino e due gare a porte chiuse per la Salernitana

Sconfitta per 0-3 a tavolino e obbligo di disputare due gare a porte chiuse. Sono queste le sanzioni che il giudice sportivo di serie B, Ines Pisano, "vista la gravità dei fatti" ha inflitto alla Salernitana in relazione al play out di ritorno con la Sampdoria (foto gentilmente concessa da UC Sampdoria) disputato ieri sera allo stadio 'Arechi'. La partita è stata prima interrotta e poi sospesa definitivamente nel secondo tempo per le intemperanze di parte dei tifosi di casa, partite dopo il gol del raddoppio doriano segnato da Sibilli. Un gol che, al pari di quello di Coda, "scomparirà" dalle statistiche ufficiali, privando così il numero 9 doriano del record assoluto di segnature in B.

Secondo la ricostruzione riportata nel dispositivo, in base al rapporto dell'arbitro e dei collaboratori della Procura federale, "al 18' del secondo tempo un gruppo di sostenitori della Salernitana, posizionati nel settore inferiore della Curva Sud, tentava di forzare il cancello di accesso al recinto di giuoco, non riuscendoci, a causa dell'intervento delle forze dell'ordine posizionatesi a protezione del varco. Subito dopo, nel settore Distinti lato Curva Sud, altri sostenitori della Salernitana, riuscivano a forzare il cancello di accesso al terreno di gioco senza riuscire ad entrare perché bloccati dagli steward e dalle forze dall'ordine. Successivamente, al 21' st, la gara veniva sospesa temporaneamente a causa del lancio sul terreno e nel recinto di giuoco, in prevalenza dal settore Curva Sud ma anche dai Distinti e dalla Tribuna, di numerosi petardi, fumogeni e seggiolini divelti dagli spalti. A causa del protrarsi di questa situazione il direttore di gara, dopo essersi confrontato con il responsabile dell'ordine pubblico, invitava le squadre a rientrare negli spogliatoi. Dopo circa trenta minuti, di concerto con tutte le parti, si rientrava sul terreno di giuoco per riprendere la partita ma, dopo pochi attimi, le intemperanze dei sostenitori della Salernitana riprendevano, costringendo pertanto il responsabile dell'ordine pubblico a disporre la sospensione definitiva della gara".

