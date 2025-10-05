Sampdoria-Pescara, Donati in cerca della prima vittoria si gioca il futuro

Sampdoria in cerca del primo successo in campionato a Marassi contro il Pescara. L'allenatore Massimo Donati si gioca tutto, visto che la squadra blucerchiata dopo sei giornate si trova all'ultimo posto in classifica e i tifosi nel blitz della vigilia a Bogliasco hanno esposto uno striscione inequivocabile ("Basta chiacchiere, vincete").

Le probabili formazioni:

SAMPDORIA (3-4-2-1)

Ghidotti; Riccio, Hadzukadunic, Vulikic; Depaoli, Abildgaard, Bellemo, Venuti; Cherubini, Barak; Cuni. A disp. Coucke, Coubis, Giordano, Ioannou, Ferri, Ricci, Conti, Henderson, Benedetti, Pafundi, Narro, Coda. All. Donati.

PESCARA (3-4-2-1)

Desplanches; Capellini, Brosco, Pellacani; Oliveri, Dagasso, Squizzato, Letizia; Valzania, Olzer; Di Nardo. A disp. Profeta, Corbo, Gravillon, Corazza, Brandes, Meazzi, Graziani, Vinciguerra, Merola, Sgarbi, Cangiano, Okwonkwo. All. Vivarini.

ARBITRO

Pairetto di Nichelino. Assistenti: Bercigli di Firenze e Giuggioli di Grosseto. Quarto ufficiale: Di Loreto di Terni. VAR: Aureliano di Bologna. AVAR: Marini di Roma 1.

