Sampdoria: Pedrola al Bologna. Arriva Abiuso, Vulikic al Modena. Ipotesi scambio Candela-Venuti. Portiere, si valuta

Ultime mosse di mercato invernale per la Sampdoria che cede Estanis Pedrola al Bologna, in prestito oneroso con diritto di riscatto. L'esterno catalano, 21 anni, lo scorso anno era stato fra i migliori, con 3 gol in 15 partite malgrado i guai fisici. Nella stagione in corso Estanis non ha mai avuto eccessivo spazio e il ds emiliano Giovanni Sartori ha deciso di puntare sull'ex blaugrana.

Per colmare la lacuna venutasi così a creare in attacco, dal Modena arriva Fabio Abiuso, classe 2003, atteso nella mattinata di lunedì per le visite mediche e coprotagonista di uno scambio che vede il difensore croato Stipe Vulikic lasciare il Doria per indossare la maglia gialloblù.



Trattative in corso anche per perfezionare uno scambio di difensori sull'asse Genova-Venezia: dal club lagunare dovrebbe arrivare il 24enne Antonio Candela, in cambio di Lorenzo Venuti.

Per quanto infine riguarda il portiere, la dirigenza sta valutando la situazione, alla luce delle condizioni di Simone Ghidotti, infortunato al pari di Samuele Perisan che era stato preso proprio per coprirgli le spalle. Non improbabile che venga trattenuto Paolo Vismara, tanto più che la Carrarese ha scelto di puntare sulll'ex doriano Vincenzo Fiorillo, tricampione con la Primavera blucerchiata nel 2008.

