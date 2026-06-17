Sampdoria, passi avanti per Possanzini mentre Pecchia rimane sullo sfondo
di m.m.
Ancora una fumata grigia in casa Sampdoria per quanto riguarda la scelta del nuovo allenatore dopo la mancata riconferma di Attilio Lombardo, ma la giornata di oggi ha fatto registrare passi avanti per quanto riguarda la pista che conduce all'ex allenatore del Mantova ed ex calciatore blucerchiato Davide Possanzini, le cui caratteristiche si sposano con la situazione attuale del club: budget non elevato, disponibilità a lavorare con i giovani e a integrare il proprio staff con collaboratori organici alla società (Dan Thomassen, fedelissimo di Fredberg).
L'ipotesi Fabio Pecchia non risulta del tutto sfumata ma più difficilmente percorribile per l'anno di contratto ancora in corso col Parma, per i costi dell'ingaggio e le garanzie tecniche richieste. Meno quotata la soluzione estera.
Entro la fine settimana il nodo panchina della Sampdoria dovrebbe essere comunque sciolto.
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Tags:sampdoria Possanzini
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