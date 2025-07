Sampdoria: partita la campagna abbonamenti "Noi siamo noi", riduzione per gli over 60

E' partita alle 12 la Campagna Abbonamenti della Sampdoria per la stagione 2025/26, con lo slogan "NOI SIAMO NOI" che richiama la parte iniziale di un famoso motto dell'indimenticabile Vujadin Boskov. A lanciare la campagna anche un videoclip (gentilmente concesso da UC Sampdoria) con la musica di Pivio & Aldo De Scalzi, il duo blucerchiato pluripremiato autore di molte colonne sonore, e la regia di Marco Ponti già regista de La bella stagione, il film testamento di Gianluca Vialli dedicato allo Scudetto del 1991.

Acquistando l’abbonamento esclusivamente online su sampdoria.ticketone.it si usufruisce di uno sconto del 10% rispetto ai prezzi applicati nei punti vendita autorizzati TicketOne (escluse le commissioni). Inoltre, è possibile pagare in tre rate mensili tramite PayPal o Klarna (previa registrazione e creazione di un account). Per effettuare l'acquisto online è necessario effettuare una nuova registrazione, anche per chi è già registrato su TicketOne. L’abbonamento stagionale sarà emesso esclusivamente in formato digitale e caricato su SAMPCARD o DORIACARD in corso di validità. È possibile richiedere la fidelity card sul sito ufficiale.

Fasi di vendita

Prima fase – Prelazione abbonati 2024/25

Dal 22 luglio alle ore 12:00 al 5 agosto alle ore 23:59

Disponibile online su sampdoria.ticketone.it, presso le rivendite autorizzate TicketOne su tutto il territorio nazionale e presso SampCity (via XX Settembre 252r, Genova).

Riservata agli abbonati della stagione 2024/25 per la conferma del proprio posto.

Seconda fase – Prelazione con cambio posto

Il 7 agosto dalle ore 10:00 alle 23:59

Disponibile online, nelle rivendite autorizzate e presso SampCity.

Destinata agli abbonati 2024/25 che non hanno confermato il posto nella prima fase e desiderano cambiarlo, ad esclusione della Gradinata Sud. Il posto non rinnovato nella prima fase non sarà più garantito.

Terza fase – Vendita libera

Dall’8 agosto alle ore 10:00 al 22 agosto alle ore 23:59

Disponibile online, nelle rivendite autorizzate e presso SampCity.

Saranno in vendita tutti i posti rimasti liberi. Gli eventuali posti di Gradinata Sud saranno disponibili esclusivamente online su sport.ticketone.it.

Prezzi abbonamenti – Acquisto online

Tribuna Onore: Intero € 1.620 (rateo gara € 85,26) – Include Area Hospitality e Shuttle Bus (areamarketing@sampdoria.it)

Tribuna Inferiore: Intero € 648 – Rosa € 558 – Over 60 € 468 – Under 14 € 225 – Under 6 € 112

Distinti: Intero € 261 – Rosa € 234 – Over 60 € 180 – Under 14 € 112 – Under 6 € 54

Gradinata Sud: Intero € 184 – Under 14 € 99

Gradinata Nord: Intero € 162 – Rosa € 139 – Under 21 € 121 – Under 14 € 58 – Under 6 € 27

Prezzi abbonamenti – Acquisto nei punti vendita

Tribuna Onore: Intero € 1.800 (rateo gara € 94,74) – Include Area Hospitality e Shuttle Bus

Tribuna Inferiore: Intero € 720 – Rosa € 620 – Over 60 € 520 – Under 14 € 250 – Under 6 € 125

Distinti: Intero € 290 – Rosa € 260 – Over 60 € 200 – Under 14 € 125 – Under 6 € 60

Gradinata Sud: Intero € 205 – Under 14 € 110

Gradinata Nord: Intero € 180 – Rosa € 155 – Under 21 € 135 – Under 14 € 65 – Under 6 € 30

Riduzioni

Abbonamento Rosa: riservato a tutte le donne che non rientrano in altre categorie agevolate

Abbonamento Over 60: riservato ai nati entro il 31 dicembre 1965

Abbonamento Under 21 (Gradinata Nord): riservato ai nati dal 1 gennaio 2005

Abbonamento Under 14: riservato ai nati dal 1 gennaio 2012

Abbonamento Under 6: riservato ai nati dal 1 gennaio 2020. Tutti i bambini devono essere muniti di titolo d’ingresso

Tariffe speciali per persone diversamente abili

Prelazione

Gli abbonati 2024/25 con invalidità al 100% possono esercitare il diritto di prelazione nella prima fase sia online (previa registrazione) sia presso SampCity. Il costo dell’abbonamento è di € 20,00, stesso prezzo anche per l’accompagnatore, se previsto dal certificato.

Vendita libera

Le persone con invalidità al 100% potranno sottoscrivere un nuovo abbonamento per il settore Distinti (settori 108 e 101) durante la terza fase. Anche l’accompagnatore potrà acquistare un abbonamento al prezzo agevolato di € 20,00, se indicato nel certificato. L’abbonamento può essere acquistato esclusivamente presso SampCity, presentando il certificato rilasciato dalla Commissione Invalidi dell’Azienda Sanitaria. L’abbonamento dell’accompagnatore sarà valido solo se utilizzato con il titolare.

Novità 2025/26

È disponibile una nuova visualizzazione 3D dello stadio per scegliere il proprio posto a partire dalla seconda fase.

Introdotta la nuova tariffa Over 60 a partire da € 9,47 a partita.

Le tariffe per i ragazzi in Gradinata Nord partono da € 3,05 a partita.

Per ulteriori informazioni o assistenza è possibile visitare il sito sampdoria.ticketone.it o recarsi presso SampCity, via XX Settembre 252r – Genova.

