Sampdoria, Franco Ordine: "La proprietà deve parlare e chiarire cosa vuole fare di questa società"

"Ci sono segnali inquietanti sulla Sampdoria, la cui crisi appare irreversibile. Servono almeno tre interventi urgenti. Per prima cosa la proprietà deve parlare e chiarire cosa intende fare di questa società e soprattutto se possiede le risorse per portarla avanti. Poi, visto che il patatrac sul mercato ormai è stato fatto, ci si rivolga agli svincolati e si cerchi qualcuno in grado di dare una mano. Infine, signori ma ci si rende conto che il portiere è un ruolo fondamentale Bisogna trovarne uno all'altezza della situazione...".

Lo ha detto Franco Ordine, storico giornalista di fama nazionale, al Derby del Lunedì, di cui è opinionista di punta. Vi proponiamo un estratto del suo intervento, la trasmissione integrale è a disposizione sul sito telenord.it nella sezione dedicata.

