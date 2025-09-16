Sampdoria, Franco Ordine: "La proprietà deve parlare e chiarire cosa vuole fare di questa società"
di Maurizio Michieli
"Ci sono segnali inquietanti sulla Sampdoria, la cui crisi appare irreversibile. Servono almeno tre interventi urgenti. Per prima cosa la proprietà deve parlare e chiarire cosa intende fare di questa società e soprattutto se possiede le risorse per portarla avanti. Poi, visto che il patatrac sul mercato ormai è stato fatto, ci si rivolga agli svincolati e si cerchi qualcuno in grado di dare una mano. Infine, signori ma ci si rende conto che il portiere è un ruolo fondamentale Bisogna trovarne uno all'altezza della situazione...".
Lo ha detto Franco Ordine, storico giornalista di fama nazionale, al Derby del Lunedì, di cui è opinionista di punta. Vi proponiamo un estratto del suo intervento, la trasmissione integrale è a disposizione sul sito telenord.it nella sezione dedicata.
