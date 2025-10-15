Sampdoria, Ordine: "Dichiarazioni di Mancini genuine, ma basate su ipotesi di cambio di società"

"Roberto Mancini con le dichiarazioni rilasciate a Trento su un suo eventuale futuro sulla panchina della Sampdoria non voleva mettere in difficoltà nessuno, anche perché l'attuale proprietà del club si mette in difficoltà da sola. Con questa società per lui non vi è alcuna prospettiva e il suo ragionamento si basava sull'ipotesi di un cambio di proprietà".

