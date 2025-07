Sampdoria, oltre 20 ragazzi in fuga dal settore giovanile. Un pool di sponsor vuole salvarlo

Sono circa una ventina - ragazzo più ragazzo meno - i giovani calciatori che nelle ultime settimane hanno abbandonato il vivaio della Sampdoria per trasferirsi in altre società liguri o di altre regioni. La maggior parte di loro è passata al Genoa, compresi gli ultimi due, venerdì scorso, Genchi e Cantini. Altri sono approdati altrove, svuotando o quasi il settore giovanile del club blucerchiato, reduce da un'annata disastrosa sia sul piano dei risultati (la Primavera è retrocessa per la prima volta nella sua storia) che dell'immagine, dopo l'inchiesta de Le Iene che ha coinvolto il responsabile Luca Silvani.

Il tutto - a sentire le indiscrezioni che circolavano da tempo a Bogliasco e dintorni - non certo per caso ma per effetto di una gestione che definire approssimativa e disinvolta è riduttivo. Il settore giovanile della Sampdoria, come si sa, rientra tra le numerose competenze di Alessandro Messina, board advisor (consigliere personale) del presidente Matteo Manfredi (di cui è anche amico di famiglia), nonché socio di un'agenzia di procure sportive con sede in Svizzera che oggi non esiste più. Messina, da organizzatore dei Camp della Samp, si è ritrovato di fatto a diventare il direttore generale ombra della società e i frutti del suo operato sono sotto gli occhi di tutti, al punto che ormai è diventato persino stucchevole rimarcarli.

Lo stesso Messina, preso atto dello scempio e del fallimento generale, si è dimesso dal ruolo principale passando le consegne a Nathan Walker (amministratore di alcune aziende di scommesse dell'investitore di Singapore, Joseph Tey) ma avrebbe conservato la supervisione e la gestione del vivaio, al punto da mantenere in carica i suoi uomini, anche quelli più discussi e finiti nell'occhio del ciclone. Situazione che ha innescato una dura presa di posizione da parte della tifoseria più calda, che sabato a Bogliasco si è presentata per sostenere il nuovo allenatore Massimo Donati e la squadra ma per contestare apertamente lo stesso Messina, sollecitato ad abbandonare ogni legame con il club.

Non solo. E' indiscrezione di questi giorni che un pool di sponsor che hanno a cuore le sorti della Sampdoria e considerano il settore giovanile un asset prezioso e imprescindibile - per le famiglie ma anche per un eventuale futuro investitore - ha presentato alla proprietà una proposta di supporto economico per tenere in piedi il vivaio, rilanciarlo attraverso la conferma anche delle leve non obbligatorie e la riapertura dell'Academy. Ovviamente non senza chiedere garanzie, ovvero che la gestione venga affidata a persone diverse e competenti e non alle stesse che hanno ridotto l'attuale settore giovanile a un cumulo di macerie, sia a livello tecnico che reputazionale.

Malgrado siano trascorsi alcuni giorni, però, risposte a questa proposta non ne sono ancora arrivate e questo silenzio risulta sospetto. La speranza è che possano pervenire a breve, magari quando il nuovo Ceo, Jesper Fredebrg, avrà preso in mano la situazione e magari esteso i suoi poteri anche al vivaio. Perché la corsa contro il tempo è già partita, l'emorragia di giovani è costante e recuperare il terreno perduto non sarà così facile. Oltre ai giovani e alle loro famiglie, in attesa di notizie ci sono anche tecnici, preparatori, medici etc. che da settimane sono stati completamente abbandonati al loro destino. Situazione che, oltre a creare difficoltà strutturali, rappresenta una vergogna sul piano etico e comportamentale per un club fondato su un certo stile, anche nei momenti più difficili della sua storia.

Ecco l'elenco dei ragazzi già "persi" dalla Sampdoria:

Thiago (2005) → Reggiana

Tomasella (2007) → Gubbio

Vitali N. (2007) → Ligorna

Parodi (2008) → Genoa

Reffo (2008) → Lavagnese

Tesoro (2008) → Genoa

Cantini (2009) → Genoa

Mennea (2009) → Lazio

Napoli (2009) → Genoa

Barsacchi (2011) → Pisa

Castoldi (2011) → Molassana

Haxhiraj (2011) → Fiorentina

Trinceri (2011) → Genoa

Vitali L. (2011) → Parma

Condotti (2012) → Genoa

Salemi (2012) → Genoa

Bonadio (2014) → Genoa

Genchi (Genoa)

Cantini (Genoa)

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.