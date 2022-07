Sampdoria, oggi verranno svelate le nuove maglie: la terza sarà gialla

di Matteo Angeli

Dal nostro inviato

Matteo Angeli

Doppio allenamento anche oggi per la squadra blucerchiata impegnata sul campo di Temù. Il tecnico Giampaolo ha diviso la truppa in due gruppi di lavoro: uno in palestra e l'altro sul campo per esercitazioni tattiche.

Intanto oggi pomeriggio verranno svelate le maglie per la nuova stagione. La prima non subirà cambiamenti, la seconda sarà bianca con la croce di Genova sul petto, mentre la terza sarà gialla come nella stagione 2015-2016.

Oggi raggiungerà il ritiro il resposnabile dell'area tecnica Carlo Osti mentre domani via libera alla prelazione per le tessere della Gradinata Sud.