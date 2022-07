Sampdoria, iniziato il ritiro, subito doppio allenamento: le prime urla di Giampaolo

di Matteo Angeli

Il tecnico e il suo staff hanno diviso la squadra in due gruppi. Bonazzoli non ha preso parte al lavoro sul campo

Dal nostro inviato a

Ponte di Legno

Primo allenamento nel fresco dell'Alta Valcamonica per la squadra blucerchiata. Marco Giampaolo e il suo staff hanno diviso la squadra in due gruppi. In campo per primi i difensori con gli altri invece impegnati in palestra.

Il tecnico ha lavorato molto sull'aspetto tattico dando precise indicazioni, fermando più volte il gioco per spiegare le sue idee.

In campo anche Antonio Candreva che ieri non aveva viaggiato con la squadra ma era arrivato in ritiro con mezzo propri.

Dopo i difensori è toccato proprio agli attaccanti e ai centrocampisti fare il lavoro di tattica. Come con i difensori mister Giampaolo ha "dedicato" urla un po' a tutti durante le esercitazioni. "Siate cattivi" la frase che ha ripetuto più volte. Nel gruppo di lavoro con Sabiri e Verre anche Manolo Gabbiadini.

Presente nel centro sportivo Bonazzoli che però non ha partecipato all'allenamento.

Un centinaio i tifosi blucerchiati presenti sulle tribune dell'impianto di Temù. Intanto nei primi giorni della prossima settimana, forse già domani, sarà presentata ufficialmente la nuova maglia.