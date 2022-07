Sampdoria, Lanna a 360 gradi su mercato e società: "Due trattative per le quote, riflettiamo su Ekdal"

di Edoardo Cozza

Il presidente a SampCity incontra la stampa e fa il punto anche sul calciomercato: "Cerchiamo un difensore centrale. Candreva e Thorsby? Qualcuno andrà via"

Il presidente della Sampdoria Marco Lanna ha incontrato la stampa nel 'quartier generale' del tifo blucerchiato, il punto SampCity di via XX Settembre. Tra i temi più caldi, ovviamente, le trattative per la società: "Sinceramente ne so poco, non so a che punto siamo, ma ci sono due offerte per l'acquisizione delle quote. Noi restiamo in attesa, abbiamo raggiunto gli obiettivi fissati e lavoriamo per arrivare all'inizio del campionato con una squadra competitiva".

Ed eccoci allora al calciomercato. Primo obiettivo un difensore: "Serve un centrale - spiega Lanna - perché numericamente abbiamo solo Colley, Ferrari e Murillo. A centrocampo cerchiamo una pedina, visto che Ekdal non ha rinnovato. Possibilità che lo faccia? Stiamo riflettendo, nei prossimi giorni ci saranno novità".

Chi ha rinnovato sono due giocatori esperti come Rincon e Quagliarella: "Fabio può dare molto, sta bene ed è un esempio per i giovani in campo e fuori. Rincon sta bene, l'anno scorso ha fatto diversi ruoli e in campo si sente. È un esempio e ci sembrava giusto rinnovargli la fiducia".

Fronte cessioni, tra i nomi più appetiti da altre squadre ci sono Thorsby e Candreva: "Qualcuno dovrà andare via, ma sono cose ancora da decidere anche perché il mercato e lungo non serve avere fretta".