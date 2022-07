Sampdoria, blitz di Faggiano in ritiro: "Non dovevo essere qui..."

di Matteo Angeli

Candreva per ora resta in blucerchiato ma la trattativa con il Monza è sempre viva. Saric dell'Ascoli sempre più vicino

DAL NOSTRO INVIATO

A PONTE DI LEGNO



Il direttore sportivo della Sampdoria Daniele Faggiano è arrivato nel pomeriggio al campo sportivo di Temù dove si allena la squadra.

"Il mercato? Stiamo lavorando ma non mi pare che le altre si muovano, fatta eccezione per una. Oggi poi è domenica ed è tutto fermo. Di fatto non sarei dovuto venire qui ma...".

Parole sibilline quelle di Faggiano che fanno intendere il motivo del suo arrivo a Ponte di Legno. Potrebbe essere venuto per parlare ancora con Bonazzoli (che questo pomeriggio si è allenato) sempre ad un passo dalla Salernitana e con De Luca e Torregrossa destinati al Pisa.

Nessuna novità per quanto riguarda Morten Thorsby sulle cui tracce ci sono Salernitana e Union Berlino. Il centrocampista dovrebbe comunque lasciare la squadra blucerchiata. Al suo posto ecco Dario Saric, bosniaco, classe 1997 dell'Ascoli per il quale la società è davvero ai dettagli.

Antonio Candreva per ora resta in blucerchiato ma la trattiva con il Monza è sempre viva.