Sampdoria, dopo l'allenamento un tuffo rigenerante nel torrente per i giocatori

di Matteo Angeli

DAL NOSTRO INVIATO

A PONTE DI LEGNO

Prima seduta di allenamento questa mattina nel centro sportivo di Temù per la Sampdoria. Marco Giampaolo ha iniziato subito con ritmi piuttosto alti dividendo la squadra in due gruppi di lavoro. Sul campo per le esercitazioni tattiche prima i difensori e poi i centrocampisti e gli attaccanti.

Al termine delle due ore di lavoro alcuni giocatori si sono andati a rinfrescare nel torrente che passa a pochi metri dal campo. In acqua anche Federico Bonazzoli che però oggi non si è allenato con i compagni. La sua cessione alla Salernitana sembra ormai cosa praticamente fatta.

Poi tutti in hotel per il pranzo, qualche ora di riposo e poi alle 17 di nuovo in campo per la seconda seduta di allenamento della giornata.