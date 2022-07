Sampdoria, la squadra è in viaggio per Ponte di Legno: mancano solo alcuni nazionali

di Christian Torri

Bartosz Bereszynski, Tomás Rincón e Morten Thorsby raggiungeranno i compagni in seguito

La Sampdoria è in viaggio per Ponte di Legno. Questa mattina i blucerchiati si sono visti nell'hotel di corso Europa dove hanno mangiato per poi partire per la città lombarda.

Trai covocati mancano solo i nazionali Bartosz Bereszynski, Tomás Rincón e Morten Thorsby. Infatti attualmente sono 29 i convocati da Giampaolo: i portieri Audero, Falcone, Ravaglia e Tantalocchi. I difensori Augello, Colley, Depaoli, Farabegoli, Ferrari, Murillo, Murru e Somma. I Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Léris, Malagrida, Sabiri, Trimboli, Verre, Viera, Yepes e gli attaccanti Bonazzoli, Caputo, De Luca, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella e Stoppa.

La squadra si allenerà sul campo di Debussino: a Temù ci saranno quattro amichevoli e poi quella finale a Brescia.