Sampdoria, Nicolini: "Entella brava a tenere le partite in bilico, sarà una bella sfida"
di m.m.
"La Sampdoria venerdì prossimo andrà in cerca di continuità dopo la convincente prestazione e la rotonda vittoria con il Pescara, l'Entella sinora si è dimostrata brava a tenere le partite in bilico malgrado gli ultimi risultati negativi. Sarà una bella sfida".
Lo ha detto Enrico Nicolini, ex giocatore blucerchiato e opinionista di Telenord, durante il Tgn calcio dell'ora di pranzo. Ecco il suo intervento integrale in merito alla prossima gara del Comunale in programma dopo la sosta e che la nostra emittente seguirà con un'edizione speciale di Stadio Goal.
