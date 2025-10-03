Sampdoria, Nicolini: "Con il Pescara partita chiave della stagione. Ecco come giocano gli avversari"

"Con il Pescara è una partita chiave nella stagione della Sampdoria perché dopo c'è la sosta, i blucerchiati sono ultima. Una vittoria consentirebbe di lavorare un certo modo, arrivarci senza farebbe invece vedere le cose in modo completamente diverso. Conosco bene gli avversari per averli visti giocare spesso, ecco come si affrontano".

E' l'analisi di Enrico Nicolini, bandiera della Samp e opinionista di Telenord, all'antivigilia della sfida del "Ferraris" in programma domenica alle 17,15. Ecco il suo video intervento integrale.

