Sampdoria, Narro in campo a Bogliasco: per il mercato ora attenzione alla difesa

Se volessimo trovare il formato di questo mercato estivo della Sampdoria, potremmo denominarlo "1x1": ad ogni ingresso è finora corrisposta una cessione. I quattro giocatori che hanno salutato - Meulensteen, Vieira, Ntanda e Tutino - corrispondono fin qui a quattro giocatori atterrati a Genova: Cuni, Ferri, Henderson e Victor Narro, oggi al primo allenamento con i suoi compagni.

Il balzo - Lo spagnolo è stato il colpo della settimana di Ferragosto, con ingaggio triennale e un cartellino pagato intorno ai 300.000 euro. Difficile caricarlo di aspettative, sia per il salto di categoria (per lui tante presenze in terza serie spagnola, ma appena tre gettoni in Segunda Divisiòn), sia per l'età, 26 anni. Narro avrà dalla sua proprio questo aspetto: non gli si può chiedere di caricarsi da solo tutto il peso della Samp attuale, ma potrà far valere corsa e tecnica, a patto che si cali rapidamente nella corrosiva realtà della Serie B italiana.

Obiettivo difesa - Nel frattempo il duo Fredberg-Mancini continua a setacciare il mercato alla ricerca di profili che rientrino sia nel budget che nelle richieste tecniche di Massimo Donati. In questo momento, la bussola blucerchiata punta verso i difensori, con due nomi caldi che girano con maggiore insistenza nelle ultime ore: Adrian Rus, 29 anni, del Pisa, già da qualche tempo accostato alla Samp, e Marin Sverko, 27 anni, del Venezia. Considerando anche il lungodegente Altare, Donati sa di avere scelte assai limitate per il reparto arretrato e un colpo in difesa sarebbe assolutamente d'aiuto.

Qui Bogliasco - Intanto prosegue il lavoro sul campo in vista dell'esordio di Coppa Italia. Al “Mugnaini” seduta mattutina con un "menù" tipico: attavazione atletica, circuito tecnico, esercitazioni tattiche e partitella ad alta intensità. Domani Coda e compagni potranno sfruttare una giornata di riposo, prima di rimettersi all'opera sabato mattina.

