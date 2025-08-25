Sampdoria-Modena, Telenord in diretta con il commento tecnico di Dossena e Grandoni

Dopo Spezia ed Entella, anche la Sampdoria esordisce nel campionato di serie B 2025-2026 questa sera alle 20,30 allo stadio "Luigi Ferraris" contro il Modena guidato dall'ex allenatore Andrea Sottil.

Telenord seguirà come sempre la partita in diretta con Stadio Goal, in onda dalle ore 20 circa, attraverso tutte le sue piattaforme: canale 11 del digitale terrestre della Liguria, streaming telenord.it e youtube Telenord Liguria.

In conduzione Emanuela Guerra con Carlotta Desirello agli aggiornamenti delle notizie e al dialogo con i telespettatori attraverso i messaggi whatsapp e sulle pagine social. In studio i super opinionisti Beppe Dossena (campione del mondo e icona dell'epoca d'oro della Samp) e Alessandro Grandoni (protagonista della Sampdoria di Novellino), Maurizio Michieli (direttore di Tgn calcio), Simone Galdi (in collegamento dallo stadio di Marassi), Niccolò Corradi (telecronista).

Il pre gara, la cronaca in tempo reale, un ricco post partita sino alle ore 23.

Appuntamento su Telenord, la tv del calcio.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.