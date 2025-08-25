Sampdoria-Modena 0-0 (LIVE): blucerchiati volitivi ma poco incisivi

Serata d'esordio in campionato per la Sampdoria di Massimo Donati (questa sera squalificato e sostituito in panchina dal vice Davide Mandelli), che scende in campo a Marassi contro il Modena dell'ex Andrea Sottil. Scelte di formazione in continuità con la partita della Spezia per il tecnico doriano, con la novità di Luigi Cherubini al posto di Nikola Sekulov. Panchina per Simone Pafundi, che potrebbe trovare posto in corso di partita, così come per Pedrola.

Di seguito le formazioni e la cronaca della gara.

SAMPDORIA (3-2-3-2): Ghidotti; Riccio, Ferrari, Vulikic; Ferri, Bellemo; Depaoli, Henderson, Benedetti; Cherubini, Coda. A disposizione: Coucke, Cuni, Ricci, Pedrola, Venuti, Pafundi, Giordano, Abildgaard, Conti, Malanca, Ioannou, Narro. All. Mandelli.

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku, Santoro, Gerli, Pyyhtiä, Zampano; Gliozzi, Di Mariano. A disposizione: Pezzolato, Bagheria, Pergreffi, Sersanti, Magnino, Massolin, Nador, Cotali, Cauz, Zanimacchia, Pedro Mendes, Defrel. All. Sottil.

ARBITRO: Marco Piccinini di Forlì. Assistenti Dario Garzelli di Livorno e Lorenzo Giuggioli di Grosseto, quarto ufficiale Andrea Zanotti di Rimini, Var e Avar Francesco Meraviglia di Pistoia e Livio Marinelli di Tivoli.

Ammonito: Zampano.

48' - Ancora Santoro si libera alla conclusione per gli ospiti, dopo un'azione sviluppata sulla fascia sinistra. Per fortuna anche questa volta Ghidotti non è chiamato ad intervenire.

INIZIA LA RIPRESA - Samp che attacherà verso settentrione in questo secondo tempo. Non ci sono cambi nelle due squadre.

FINE PRIMO TEMPO - Reti inviolate nella prima frazione: Samp volitiva ma poco incisiva, Modena organizzato e più padrone della zona mediana.

42' - Ci prova anche Di Mariano, liberato al tiro da uno schema su punizione: conclusione a lato.

37' - Cartellino giallo per Zampano, che atterra Depaoli colpendo alle spalle.

28' - Occasione Samp: tutto nasce da uno scambio elegante tra Coda e Cherubini, il nuovo arrivato riesce poi a servire Benedetti che calcia di prima intenzione col destro, appena dentro l'area. Chichizola para, bello squillo blucerchiato.

25'- Buona combinazione Henderson-Benedetti: il numero 80 doriano crossa basso per Coda, che si libera della marcatura ma colpisce in modo sporco a pochi metri dalla porta. A palla ferma, Piccinini ordina alle squadre di fermarsi per il cooling break.

16' - Altra conclusione degli ospiti: stavolta è Tonoli a provarci, con un destro secco che finisce a lato. Modena più intraprendente negli ultimi minuti, Samp che ha arretrato il suo baricentro di parecchi metri.

13' - Si vede il Modena con Santoro, che calcio al volo ma alto da poco dentro l'area. L'occasione nasce da un errato disimpegno di Cherubini, che fino a quel momento aveva fatto vedere cose davvero pregevoli.

7' - Botta al volo di Benedetti, fermata sulla linea da Chichizola. Samp che ha avuto un buon momento di forcing, con tre calci d'angolo consecutivi.

5' - Tentativo di Henderson, che colpisce da fuori area, senza trovare lo specchio.

4' - Infortunio per Riccio, che lamenta un dolore alla caviglia. Il difensore si rialza senza intervento dei sanitari.

PARTITI! - Sampdoria che indossa il completo casalingo, maglia blucerchiata e parte inferiore della divisa bianca, attaccando verso la Sud nel primo tempo. Modena in maglia gialla e calzoncini blu.

