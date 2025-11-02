Sampdoria-Mantova 0-0 (LIVE): blucerchiati volitivi ma poco lucidi in avanti
di Simone Galdi
Per il posticipo dell'undicesima giornata di Serie B, la Sampdoria ospita il Mantova allo stadio "Luigi Ferraris", nel mentre la classifica si fa sempre più preoccupante con le odierne vittorie di Bari e Catanzaro.
La coppia Foti-Gregucci conferma larga parte della squadra che ha pareggiato ad Empoli per 1-1, con due significativi cambi nella lista dei titolari: fuori capitan Alex Ferrari, rilevato dal bosniaco Hadzikadunic; fuori anche Benedetti, con una nuova chance da inizio partita per Antonin Barak, fin qui piuttosto deludente ma autore dell'assist per il pareggio di Cuni in Toscana.
Di seguito le formazioni ufficiali e la cronaca della gara.
SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Hadzikadunic, Giordano; Ioannou, Henderson, Ricci, Barak, Cherubini; Cuni, Coda. A disposizione: Krastev, Ravaglia, Coubis, Bellemo, Venuti, Ferrari, Vulikic, Conti, Narro, Malagrida, Benedetti. Allenatore: Angelo Gregucci.
MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Castellini, Cella, Bani; Paoletti, Artioli; Galuppini, Trimboli, Ruocco; Mancuso. A disposizione: Andreacci, Mullen, Mensah, Wieser, Fiori, Falletti, Fedel, Marras, Caprini, Pittino, Maggioni, Bonfanti. Allenatore: Davide Possanzini.
ARBITRO: Mucera di Palermo. Assistenti: Miniutti di Maniago e Cortese di Palermo. Quarto ufficiale: Di Marco di Ciampini. VAR: Mazzoleni di Bergamo. AVAR: Del Giovane di Albano Laziale.
Ammonito: Henderson.
FINE PRIMO TEMPO - Sampdoria volitiva, con un Cherubini pericoloso ma non sempre preciso. Mantova che ha provato ad affacciarsi in avanti sul finale.
45' - Un minuto di recupero.
35' - La migliore chance per il Mantova capita a Bani, sugli svilluppi di un calcio d'angolo. Il sinistro del difensore è però deviato dal compagno di squadra Mancuso a pochi metri da Ghidotti, finendo sui cartelloni pubblicitari.
32' - Altra iniziativa di Cherubini, che è in fiducia: punta l'avversario, va sul fondo e centra basso per Cuni. L'attaccante coglie il palo, ma Mucera annulla tutto per fuorigioco in partenza.
29' - Buona manovra Samp, che tende a coinvolgere più possibile Cherubini: stavolta la conclusione da fuori è di Giordano, ma la palla sfila sul fondo.
26' - Primo sussulto degli ospiti: Trimboli entra in area e batte di sinistro, una deviazione di Giordano salva Ghidotti e concede l'angolo.
24' - I pericoli per la difesa del Mantova nascono soprattutto sulle fasce. In questo caso Cherubini triangola con Henderson e Coda, ma l'ennesimo tiro del bomber non trova un corridoio verso la porta: palla che danza in area senza una stoccata decisiva.
19' - Cuni ruba bene una palla al limite dell'area mantovana, a difesa scoperta. La conclusione di Coda è però deviata ancora una volta da un avversario: tentativo che poteva essere sfruttato meglio.
17' - Buon contropiede Samp, iniziato da Ioannou e proseguito da Coda. Il ribaltamento di fronte si conclude con un cross di Cherubini ancora una volta pericoloso, ma smorzato in angolo dalla difesa ospite.
6' - Dopo due calci d'angolo senza esito, la Samp ci prova con Riccio, che batte di testa su cross di Cherubini. Mira sballata, ma ennesimo segno che i blucerchiati sono attivi fin da questi primi minuti.
PARTITI! - Nemmeno il tempo di controllare le posizioni e l'arbitro Mucera ammonisce Henderson per un contrasto a suo dire antisportivo. Samp in completo casalingo, spingerà nel primo tempo verso la Sud. Mantova che risponde in completo rosso con banda diagonale bianca sulla maglia.
