Sampdoria: "Manfredi vergogna", striscione appeso nottetempo alla vetrina del Point in via Venti
di Redazione
Lo striscione è stato rimosso in mattinata, ma l’episodio conferma il momento di tensione tra la tifoseria e la dirigenza doriana
Nella notte è apparso uno striscione di protesta contro il presidente della Sampdoria Matteo Manfredi. La scritta, “Manfredi vergogna”, è stata appesa alla vetrina del Point blucerchiato in via XX Settembre, nel cuore di Genova.
Il gesto, compiuto presumibilmente da alcuni tifosi, riflette il clima di crescente malcontento attorno alla gestione societaria e alla situazione sportiva della squadra, ultima in classifica in serie B e attesa dalla proibitiva trasferta di Venezia.
Lo striscione è stato rimosso in mattinata, ma l’episodio conferma il momento di tensione tra la tifoseria e la dirigenza doriana.
