Sampdoria, Manfredi: "Salvezza punto di partenza per il futuro, i tifosi ci hanno insegnato che cos'è questa società"

Dopo la vittoria di Salerno Matteo Manfredi, presidente della Sampdoria, fa il punto: “Abbiamo compiuto un lavoro straordinario. Tutti — giocatori, tecnici e l'intero staff — si sono uniti come mai prima d’ora nell’ultimo mese. Da veri professionisti - dice ai media ufficiali, video gentilmente concesso da UC Sampdoria - hanno dato il massimo, affrontando le difficoltà con determinazione e consapevoli di aver guadagnato questa chance. Nonostante una situazione iniziale di svantaggio, siamo riusciti a cambiare le sorti della sfida, mettendo in campo grinta e spirito da vera Sampdoria.”

Il presidente archivia così la stagione più tribolata della storia doriana: “Quello che abbiamo vissuto rappresenta una lezione importante che porterò con me negli anni a venire. Credo che sia un messaggio valido per tutta la società: lo sport ha la straordinaria capacità di farci crescere come persone e come squadra. Questo deve essere un punto di ripartenza per il futuro. Abbiamo commesso molti errori, io per primo, forse spinti dalla troppa voglia di cambiare. Siamo partiti sentendoci subito in affanno, ma con l’impegno di questo gruppo siamo riusciti a ritrovare la rotta, ed è grazie a loro se oggi siamo qui.”

Infine, Manfredi ha voluto rivolgere un messaggio ai sostenitori doriani: “Dobbiamo ancora chiedere scusa ai tifosi, perché questa stagione non è stata all’altezza del nome Sampdoria. Ma li ringraziamo sinceramente, non solo per il supporto costante, ma per l’energia che ci trasmettono ogni giorno. Anche loro, in questo mese difficile, ci hanno ricordato cosa significa rappresentare questi colori. E per questo, il merito della salvezza è anche loro.”

