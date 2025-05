Sampdoria, Manfredi: "Andremo avanti in qualunque categoria, play out dovuto se accertate le responsabilità del Brescia"

Nessun disimpegno economico da parte dell'investitore di Singapore Joseph Tey (come anticipato da Telenord) anche se non lo ha mai nominato, volontà di proseguire alla guida della Sampdoria malgrado i disastrosi risultati sportivi sul campo (tripla retrocessione con Prima squadra, Primavera e Women) e finanziari (-40,6 milioni di perdita di esercizio), sostanziale responsabilità della negativa annata sportiva da ricondurre alla direzione tecnica di Pietro Accardi.

Sono i principali contenuti di un'intervista rilasciata da Matteo Manfredi, presidente della società blucerchiata, a Sky Sport.

Ecco la sintesi delle parole di Matteo Manfredi:

"Ho preso una settimana per riflettere, è stata un duro colpo. Non eravamo preparati alla retrocessione, ho fatto autocritica e ho pianificato una strategia seria per il futuro con i miei collaboratori. E' successo che abbiamo delegato troppo, ci siamo affidati a persone esperte che non hanno portato i risultati sperati, anche se abbiamo investito molto, eravamo dati per favoriti. Il mio errore grandissimo? Non ho dato seguito alla convinzione di cambiare allenatore a inizio stagione. Non ridarei deleghe così ampie, i calciatori non sono da posizione così bassa, anche se sapevamo che sarebbe stata una stagione dura per situazioni complesse ereditate dal passato, il club era stato a un passo dal fallimento a cui altre cordate volevano portarla. Ora vogliamo riportarla a vincere sul campo. Perdite a 40,6 milioni? Ci iscriveremo al campionato, di B o C che sia. Per risalire sarà nostro dovere continuare a investire e fare scelte più serie e coraggiose. Ripescaggio? La Sampdoria si è allenata anche l'anno scorso dopo la sconfitta di Palermo ai play off, così anche quest'anno. Play out? Se confermata situazione del Brescia, è una conseguenza dovuta alla Samp, certifica una situazione fallimentare da cui ripartire, chi scenderà in campo lo dovrà fare per dignità personale e per la maglia. Favoritismi alla Sampdoria? Ho il dovere di proteggere la società. Siamo parte lesa, ho vissuto la settimana peggiore della mia vita. Se confermata la responsabilità del Brescia, ripeto, sul campo ci siamo "guadagnati" almeno il diritto al play out".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.