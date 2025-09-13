Sampdoria: Mancini amareggiato in tribuna e a fine gara i tifosi contestano la società

Come dalle indiscrezioni pomeridiane, Roberto Mancini ha assistito a Sampdoria-Cesena da uno Skybox della tribuna d'onore, in compagnia dell'ex compagno di squadra Gianni Invernizzi. Il leader storico della Sampd'Oro non ha rilasciato dichiarazioni, alla fine della partita che al triplice fiscio ha visto i tifosi contestare la società, con due durissimi cori rimbalzati da una gradinata all'altra.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.