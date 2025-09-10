Sampdoria, maglia speciale e premio Gentleman Morosini per Massimo Coda

Con 136 reti, l'ultima segnata a Bolzano con la maglia della Sampdoria, Massimo Coda è il giocatore più prolifico nella storia del campionato di serie B. La società blucerchiata e i compagni lo hanno festeggiato con una maglia speciale e il numero impresso sopra, primato strappato a Stefan Schwoch, che lo deteneva da moltissimi anni.

In serata a Milano per Coda un altro importante riconoscimento, da parte della Lega di serie B, con il premio Gentleman Morosini, che riconosce lo spessore del calciatore ma anche la personalità dell'uomo, schivo, riservato, sempre di basso profilo e molto corretto sul terreno di gioco anche con gli avversari.

