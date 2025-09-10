Sampdoria, maglia speciale e premio Gentleman Morosini per Massimo Coda
di m.m.
Con 136 è il cannoniere più prolifico nella storia del campionato italiano di serie B
Con 136 reti, l'ultima segnata a Bolzano con la maglia della Sampdoria, Massimo Coda è il giocatore più prolifico nella storia del campionato di serie B. La società blucerchiata e i compagni lo hanno festeggiato con una maglia speciale e il numero impresso sopra, primato strappato a Stefan Schwoch, che lo deteneva da moltissimi anni.
In serata a Milano per Coda un altro importante riconoscimento, da parte della Lega di serie B, con il premio Gentleman Morosini, che riconosce lo spessore del calciatore ma anche la personalità dell'uomo, schivo, riservato, sempre di basso profilo e molto corretto sul terreno di gioco anche con gli avversari.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Albisetti: "Tey non crede più nella Sampdoria e aspetta l'angelo investitore"
09/09/2025
di Maurizio Michieli
Sampdoria, Nicolini sul mercato: "Errore non tenere Sibilli, dubbi su Narro"
08/09/2025
di Simone Galdi
Quagliarella a cuore aperto: quel messaggio di Vialli, le rovesciate imparate da Flachi. E l’addio forzato alla Samp
07/09/2025
di Matteo Cantile