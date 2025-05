Sampdoria, la rabbia dei tifosi sui social dopo le esternazioni di Manfredi

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Al netto della legittima speranza di recuperare la serie B attraverso il play out con la Salernitana se le responsabilità del Brescia saranno confermate, i tifosi della Sampdoria complessivamente non hanno preso affatto bene le esternazioni del presidente Matteo Manfredi a nove giorni dalla dolorosissima retrocessione sul campo in serie C. Almeno a giudicare dalle reazioni sui social.

A Manfredi, oltre che il contenuto delle dichiarazioni, si contesta il fatto di non avere prima affrontato pubblicamente i tifosi stessi, che proprio contro la Salernitana nella partita di campionato avevano offerto uno spettacolo commovente sugli spalti. Ancora una volta - scrivono - zero rispetto, zero empatia, zero interesse per quanto causato con il triplete al contrario, costato risultati disastrosi a prima squadra, primavera e women. Un evento senza precedenti nella storia della società blucerchiata. "Manfredi pensa di cavarsela così, come se niente fosse", scrive un sostenitore, che poi si interroga pure sulle posizioni della tifoseria organizzata, che dopo la retrocessione in serie C era stata durissima con la società.

Più o meno quasi tutti i commenti sono di questo tenore, con qualche rara eccezione. Oltre agli inevitabili infiltrati della sponda opposta, che accolgono favorevolmente le parole del presidente della Sampdoria e lo invitano ulteriormente a non mollare. Ma questo fa parte del gioco.

Resta il fatto che gli umori della piazza adesso si congeleranno, in attesa degli sviluppi del caos serie B e dell'eventuale play out. Su questo punto, va ribadito, Manfredi ha assolutamente ragione: la Sampdoria è parte lesa. E quanto combinato dalla dirigenza della Samp durante la stagione nulla c'entra eventualmente con l'opportunità dello spareggio o addirittura dell'ipotesi ripescaggio.





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.