Sampdoria, la rabbia dei tifosi: corteo di protesta a Genova Campi
di Simone Galdi
Proseguono le iniziative dei tifosi della Sampdoria in aperta contestazione con proprietà e dirigenza targate Manfredi-Tey. Un raduno di supporters ha segnato la prima serata di Genova Campi, in una zona commerciale nota e trafficata: tra via Bianchi e via Tagliolini, proprio di fronte al palazzo di alcune concessionarie d’auto, sono stati lanciati cori all’indirizzo della società. Tra i diversi ascoltati, c’è stato anche “La Sampdoria non è un affare”: sacrosanta sintesi che esprime i sentimenti del tifo Doriano, ancora più vera per un club impoverito dalla gestione a dir poco inefficace degli ultimi anni.
