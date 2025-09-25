Sampdoria, la rabbia dei tifosi: corteo di protesta a Genova Campi

Proseguono le iniziative dei tifosi della Sampdoria in aperta contestazione con proprietà e dirigenza targate Manfredi-Tey. Un raduno di supporters ha segnato la prima serata di Genova Campi, in una zona commerciale nota e trafficata: tra via Bianchi e via Tagliolini, proprio di fronte al palazzo di alcune concessionarie d’auto, sono stati lanciati cori all’indirizzo della società. Tra i diversi ascoltati, c’è stato anche “La Sampdoria non è un affare”: sacrosanta sintesi che esprime i sentimenti del tifo Doriano, ancora più vera per un club impoverito dalla gestione a dir poco inefficace degli ultimi anni.

